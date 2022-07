Area industriale di Melfi: ripristinata l'illuminazione. Bardi ringrazia Bonifacio e Maglione

“Ringrazio l’ing. Bonifacio dell’Asi e il sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione, per avere immediatamente risolto il disservizio riguardante l’area industriale di Melfi: l’illuminazione è stata riattivata questa mattina. Un intervento tempestivo, perché quanto accaduto con la morte di Rossella Mastromartino non deve ripetersi. Si sta provvedendo al trasferimento delle proprietà dal Consorzio in liquidazione all’Apibas, dopodiché i tanti milioni stanziati dalla Regione porteranno alla risoluzione strutturale di un problema annoso che abbiamo ereditato. La sicurezza delle aree industriali è una priorità di questa amministrazione regionale”. Così il presidente della Giunta regionale Vito Bardi.