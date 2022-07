Polo della Salute di Lagonegro, il ringraziamento di Bardi e Coviello (FdI) all'ex assessore Leone

«Il Polo unico della Salute di Lagonegro sarà un’opera strategica: voglio ringraziare gli assessori alla Salute Rocco Leone prima e Francesco Fanelli dopo, che insieme al Consigliere Francesco Piro, tanto si sono impegnati per raggiungere questo traguardo, così importante per il futuro della comunità di Lagonegro e non solo», è quanto afferma il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. «La nostra strategia - rimarca - è quella di avvicinare servizi e strutture sempre più moderne ai cittadini, perché il Covid ci ha insegnato che la sanità territoriale è fondamentale per limitare quanto più possibile il ricorso all’ospedalizzazione. Dopo il polo della Salute di Lagonegro - conclude Bardi - la nostra Giunta è ora concentrata sull’abbattimento delle liste di attesa, che è una delle emergenze che abbiamo ereditato dalla pandemia». Del medesimo tenore le parole del capogruppo di FdI, Tommaso Coviello, che rilancia l'importanza dell'azione posta in essere dall'ex assessore al ramo, Rocco Leone, (odierno consigliere regionale tra le fila di FdI) ringraziando il nuovo assessore Francesco Fanelli per aver portato a compimento un delicato e complesso lavoro a vantaggio dell'area Sud della Basilicata. «L'obiettivo - afferma Coviello - è sempre quello di portare servizi e strutture sempre più moderne nelle varie aree della nostra regione, per potenziare la sanità territoriale, i servizi di prossimità ed evitare il più possibile il ricorso all'ospedalizzazione. Ecco la Basilicata del futuro».