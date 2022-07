A Lavello tornano i Salotti letterari: primo appuntamento con Dario Levantino e “Il cane di Falcone”

Ripartono i “Salotti Letterari”, organizzati dalla Fondazione Opera Sant’Anna con il patrocinio dell’Aministrazione Comunale di Lavello.

Tre gli appuntamenti in calendario, a partire dal 17 luglio 2022 alle ore 20 nella sede della Fondazione via Aldo Moro al civico 13.

Il primo incontro sarà con Dario Levantino, autore del libro, “Il cane di Falcone”.

E’ un libro in cui la mafia è raccontata in modo originale e mai retorico.

L’autore da al lettore le chiavi per capire una realtà complessa vista però con gli occhi di un cane orfano di madre che viene raccolto e accudito da un uomo “Giovanni Falcone”.

Intervista: Maria Rosaria Manella e Michela Spennacchio, conduce la serata Michela Pezzillo.

All’inizio e alla fine dell’intervista ci saranno dei momenti musicali con Pasqualino Mitidieri, fisarmonica, Grazia Rosano, pianoforte e Anna Rita Fiorentino,violino.

Secondo appuntamento, il 7 agosto 2022 alle ore 20 nella sede della Fondazione, con Giuseppe Lupo, autore del libro “L’Americano di Celenne”.

Intervista Vincenzo Cascia, conduce la serata Anna Maria Gallo.

Ultimo incontro, il 4 settembre 2022 alle ore 19.30 sagrato Chiesa Sant’Anna, con Trifone Gargano , autore del libro “Pasolini Prima di Pasolini”.

Intervista: Teresa Briscese e Emanuela Di Palma, conduce la serata Maria Pia Venafro.

All’inizio e alla fine dell’intervista ci saranno dei momenti musicali.