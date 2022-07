Ma quanto olio esausto producono i lucani? Legambiente ha recuperato 1.062 tonnellate

Lo scorso anno il consorzio Conou ha recuperato in BASILICATA 1.062 tonnellate di olio usato. Lo rende noto Legambiente che con il consorzio ha attivato una partnership per la raccolta e l'avvio a rigenerazione degli oli lubrificanti usati in tutto il Paese. "Il Conou - ha affermato Marco Paolilli, responsabile coordinamento area Centro Sud - in quasi 40 anni di attività, ha raccolto oltre 6,5 milioni di tonnellate di olio lubrificante che se fossero state disperse in acqua avrebbero inquinato una superficie pari a due volte il mar Mediterraneo. Partendo da questa conoscenza, il Conou si è sempre impegnato a raccogliere l'olio usato fino all'ultima goccia, perché rispettare l'ambiente significa prima di tutto rispettare noi stessi. Questo è il motivo fondamentale che ci accomuna a Legambiente, traguardiamo gli stessi obiettivi di economia circolare, salvaguardia ambientale, rispetto sociale".