Potenza ricorda l'agente scelto Tammone, il questore Romeo: "Gli Eroi non si dimenticano"

A 26 anni dall'omicidio in servizio dell'agente scelto Francesco Tammone (Medaglia d'oro al valor civile), ucciso a Potenza il 10 luglio 1996, stamani, nella Questura del capoluogo lucano, si è tenuta una commemorazione, alla quale ha partecipato - tra gli altri - anche il prefetto Michele Campanaro. In un comunicato diffuso dalla stessa Questura, è ricordato che "la sera del 10 luglio 1996 Francesco, di pattuglia durante un servizio di controllo del territorio in un quartiere periferico del capoluogo potentino, veniva colpito a morte da alcuni colpi di pistola esplosi da un pregiudicato del posto, in regime di semilibertà. Lasciava la giovane moglie Claudia e la figlioletta Stefania, di appena due mesi". Il questore, Antonino Pietro Romeo - che "ha deposto una corona di alloro dinanzi alla lapide intitolata al Caduto", nell'atrio della Questura - ha "avuto parole di conforto per i familiari, tra cui l'anziana madre Carmela, assicurandole che il ricordo del sacrificio del figlio non verrà mai dimenticato "Gli Eroi non si dimenticano mai - ha concluso il questore - perché continuano a vivere nei ricordi".