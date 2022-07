L'incontro tra il Difensore Civico e l'Au di Aql, Andretta: "Il consumatore è e sarà sempre al centro della nostra mission"

"L’acqua è fonte essenziale di vita ed un bene comune che appartiene a tutti gli abitanti della terra. Un principio, questo, che deve guidare ogni azione delle Istituzioni impegnate nella gestione dei servizi idrici. Il caro bollette, in questo momento storico, è un problema particolarmente difficile da sostenere per tante famiglie che si ritrovano a vivere, purtroppo, situazioni di grave disagio economico". A sottolinearlo il Difensore Civico della Regione Basilicata, Antonia Fiordelisi, che, facendosi portavoce delle numerose richieste di intervento da parte di cittadini a lei giunte, ha incontrato l’amministratore unico di Acquedotto lucano, Alfonso Metello Francesco Andretta. "Sono molti gli utenti in difficoltà e, tra questi, diversi anziani, i quali hanno ricevuto fatture per la fornitura idrica eccessivamente elevate - ha sottolineato Fiordelisi rivolgendosi ad Andretta - e sono tante le segnalazioni su diversi disservizi". Da parte dell’Amministratore unico di Aql è stata data ampia disponibilità ad individuare ogni possibile soluzione alle diverse questioni sollevate dal Difensore Civico. "Non è assolutamente nostra intenzione lasciare soli i consumatori in questo momento di difficoltà", ha sottolineato Andretta. "Non vi è alcuna azione vessatoria da parte di Aql, il consumatore è e sarà sempre al centro della nostra mission ed abbiamo grande disponibilità e sensibilità nell'accogliere le richieste di informazioni e nel fornire adeguata assistenza. Spesso le bollette di importo particolarmente elevato potrebbero avere diverse spiegazioni: consumi a conguaglio, perdite occulte, malfunzionamento del contatore, errori di lettura. Da qui - ha concluso l'AU - la decisione di potenziare i nostri uffici, affinché, in questa fase di criticità, si possa dedicare agli utenti la massima attenzione". A margine dell'incontro il Difensore Civico ha apprezzato l'iniziativa di favorire l'istituto della conciliazione paritetica promossa nei giorni scorsi con l'Associazione dei consumatori.