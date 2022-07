Il Nursing Up bastona Speranza: «Caro ministro tutta la professione infermieristica è usurante»

«Plauso al suo richiesto riconoscimento per i colleghi dei pronti soccorsi, ma chiediamo che la sua iniziativa, e quindi il suo intervento presso il Ministro Orlando, venga estesa anche al resto degli infermieri ed agli altri colleghi che, come le ostetriche ad esempio, garantiscono giorno per giorno la complessa macchina assistenziale negli ospedali italiani». «Apprendiamo, in queste ore, che il Ministro della Salute, On. Roberto Speranza, si è fatto portavoce di una lodevole iniziativa, scrivendo di suo pugno, al Ministro Orlando, per intervenire in tempi brevi per conferire, agli infermieri e agli altri operatori dei nostri pronto soccorsi, il tanto atteso riconoscimento di professione usurante. Sinceramente, ci meravigliamo, e non vuole essere affatto una presa di posizione contro il Ministro della Salute, ma una serena e attenta riflessione, dei toni trionfalistici con i quali l’opinione pubblica sta accogliendo i contenuti della missiva di Speranza». Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up. «E’ indiscutibile, e tutto questo non può non essere evidenziato agli occhi della collettività, che tutta la professione infermieristica è, da sempre, assieme alle altre professioni sanitarie assistenziali come quella dell’ostetrica, una professione usurante. Nessuno di loro può essere escluso da un riconoscimento del genere, per il quale il nostro sindacato si sta battendo alacremente da lungo tempo. Così come i colleghi dei pronto soccorsi, lo meritano ampiamente anche quelli delle terapie intensive, quelli delle sale operatorie, e sarebbe una grave forma di sperequazione escludere anche un solo infermiere o ostetrica degli ospedali italiani da un provvedimento di tale portata».