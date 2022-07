Lucani mondo: il presidente del Consiglio regionale Cicala dall'ambasciatore italiano in Argentina

Il presidente del consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, ha incontrato l'ambasciatore italiano in Argentina, Fabrizio Lucentini, a Buenos Aires (Argentina), in occasione del 25/o anniversario della costituzione della Federazione delle associazioni della Basilicata in Argentina (Faba). Durante l'incontro che "è durato circa un'ora - è scritto in una nota dell'ufficio stampa del consiglio regionale - sono stati analizzati i riflessi delle politiche nazionali sulle realtà italiane all'estero, con un focus sulle esigenze della comunità lucana, rappresentata in Argentina da una rete di associazioni maggiormente concentrate a Buenos Aires. Presenti all'incontro - continua la nota - anche la presidente della federazione, Lucia Martino, e il componente della Crlm, eletto nel Comites, Vito Santarsieri". Tra i temi che sono stati affrontati, si è parlato anche "del potenziamento dell'offerta universitaria, dell'incentivazione del turismo delle radici e l'istituzione di borse ad hoc per portare avanti questo progetto e, ancora, la rivitalizzazione dei piccoli borghi della Basilicata". Cicala, "ha evidenziato l'importanza della formazione quale forma di investimento per i giovani, e ha, inoltre, rimarcato la volontà di sostenere l'iniziativa dell'istituzione di una borsa del turismo ideata dall'Azienda di promozione del territorio della Basilicata (Apt) che - conclude la nota - possa fornire alle nuove generazioni la possibilità di studiare all'estero e di sentirsi pienamente lucani anche fuori dai confini regionali, avendo una chance per ritornare".