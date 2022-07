Carcere di Melfi, riparte il confronto sulle carenze sanitarie nella casa circondariale

“l’Osservatorio Carceri e il dialogo costruttivo con l’ASP di Potenza. Questa volta una prima risposta concreta alle già segnalate criticità della Casa circondariale di Melfi.

Si apprende con vivo piacere che il dialogo è stato ripreso in concreto.

Si è tenuto un incontro presso il carcere di Potenza tra direttore Rosaria Petraccone, direttore distretto Potenza asp dr Sergio Molinari, dirigente sanitario dr. Cafarella Domenico, comandante dirigente dr Lamarca Giovanni, coord. Ntp d.ssa Bosso Arianna, in collegamento teams dal carcere di Melfi e il dr Sabino Paglia e il sov.te capo Giuseppe Abbadessa.

Il tema era parimenti urgente ed emergenziale: quello delle nuove misure per la gestione del Covid 19, essendoci un focalaio, ivi sviluppatosi, e monitorato con tamponi rapidi all'ingresso e dopo il risultato, l’ allocazione in sezione senza passare per le stanze filtro Covid 19, con isolamento sanitario come malattia infettiva.

Anche su questa emergenza l’Avv Francesca Sassano aveva, nelle pregresse note, sollecitato attenzione ed intervento, certa della necessità e della urgenza per i detenuti esposti.

Questa è stata l’occasione, anche per un inizio di attenzione concreta alla altre tematiche sanitarie, in Melfi, pure urgenti e già delineate nell’incontro al tavolo dell’1 marzo 2022.

Ci rende , però soddisfatti, afferma l’Avv Francesca Sassano, apprendere della soluzione temporanea per visite specialistiche alcune richieste anche dalle autorità giudiziarie dal carcere di Melfi, che verranno effettuate al poli ambulatorio Madre Teresa di Calcutta, in in considerazione del blocco avvenuto per le prenotazioni presso l'ospedale a causa del mancato inserimento del carcere di Melfi nel nuovo applicativo informatico.

L’Avv. Sassano, nel ringraziare per la sensibilità la Direttrice D.ssa Petraccone e per la disponibilità della Asp , nella persona del Direttore del Distretto Asp Dr Molinari, chiede comunque che a breve, condizioni pandemiche permettendo, ci si riunisca nuovamente al tavolo con le parti istituzionali e esso porti immediate e definitive soluzioni .