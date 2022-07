Il Gruppo consiliare FdI Basilicata ringrazia la senatrice Rauti: «Alle ostetriche sia data una equa gratificazione economica»

«Un sentito ringraziamento alla senatrice Isabella Rauti per aver attenzionato in sede parlamentare ai ministri di indirizzo la complessa situazione delle professioniste dell'ostetricia, alle quali - stando alle cifre riportate nelle tabelle del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2022 - è riconosciuta una quota di indennizzo economico inferiore rispetto a tutti gli altri professionisti sanitari e gli operatori tecnici senza formazione accademica e responsabilità professionale», è quanto afferma il Gruppo Consiliare di FdI Basilicata. «È doveroso premettere - rimarcano i consiglieri regionali Coviello, Quarto e Leone - che il ruolo dell'ostetrica a livello professionale e sociale sta assumendo un ruolo di grande rilevanza riconosciuto anche dall'Oms che a partire dal 2020 ha voluto dedicare una giornata di sensibilizzazione ad hoc sul ruolo e sulle funzioni di queste professioniste. A tal proposito appare necessaria una equa gratificazione economica rispetto alla grande responsabilità di assistere, supportare e consigliare la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio. In Basilicata il 7 settembre del 2021 - su iniziativa di FdI - è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale una mozione per promuovere la salute della donna e del benessere riproduttivo con la finalità di istituire l'ostetrica di Comunità e di Famiglia, la quale si colloca nell'ottica di sopperire alle difficoltà della rete territoriale e assistenziale e alla chiusura dei piccoli punti nascita. La qualità delle politiche rosa è indice di una società evoluta e inclusiva ed è importante che il dibattito torni su tale progetto rinominato non a caso "Mai più Sola" - concludono i consiglieri Coviello, Quarto e Leone - rispetto al quale abbiamo sempre registrato il sostegno e la disponibilità della senatrice Rauti che si è impegnata ad inserire con nostra grande soddisfazione questa proposta di FdI Basilicata nel programma nazionale dell'unico partito guidato da una donna».