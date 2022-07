Le criticità del carcere di Melfi, la Camera penale sollecita le istituzioni: «Gli impegni presi non sono stati mantenuti»

A oggi, fa sapere Francesca Sassano dell'Osservatorio carceri della Camera penale e vicepresidente della Camera penale distrettuale, alcun riscontro, nonostante l’urgenza del tema, acuito dalla condizione climatica torrida ancora di più nelle strutture detentive, all’invito di un incontro sollecitato dall’Osservatorio Carceri della Camera Penale Distrettuale di Basilicata, con l’ASP e in particolare con la Direzione Sanitaria dott. Luigi D’Angola, con la direttrice delle carceri di Potenza dott.ssa Anna Maria Rosaria Petraccone.

«Gli impegni presi in occasione dell’incontro dell'1 marzo presso le carceri di Melfi non sono stati mantenuti». Secondo Sassano «le criticità permangono in relazione al mancato ripristino del presidio medico sanitario H24, alla riduzione di numero e di orario delle unità mediche e alla scadenza dei contratti annuali e di pensionamento, ugualmente si sono acuite le criticità relative all’insufficienza del personale infermieristico, ulteriore urgente problema riguarda la prenotazione tramite CUP delle visite non di urgenza dei detenuti per la quale si era preso un impegno di una vera e propria corsia privilegiata di contatto o un posto di riserva».

L’avvocato Sassano chiede che vengano mantenuti gli impegni ed ha per questo sollecitato con urgenza un incontro tra le parti ed un tavolo che porti immediate soluzioni.