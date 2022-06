"È questo il momento", Congresso regionale Uil: Mignoli rappresenta l'Ufficio di parità

«La Basilicata non può attendere ancora. Qui è in gioco lo spazio ed il tempo della comunità regionale, la sopravvivenza»: lo ha detto il segretario generale lucano della Uil, Vincenzo Tortorelli, a margine del secondo congresso regionale che si sta svolgendo a Potenza sul tema "Pace, libertà, lavoro". Alla manifestazione del sindacato, alla quale partecipa anche il segretario nazionale, Pierpaolo Bombardieri, Tortorelli ha lanciato un messaggio al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi: «Dare un segnale forte di inversione di rotta, attraverso un impegno strategico chiesto al governo regionale»

In rappresentanza dell'ufficio regionale della consigliera di parità Ivana Pipponzi è intervenuta, Rossana Mignoli, consigliera di parità supplente: «Ho rimarcato l'importanza delle rappresentanze sindacali nella lotta alle discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro. In questo periodo stiamo lavorando con una campagna informativa circa l'obbligo per le azienda con più di 50 dipendenti di redigere il rapporto sulla situazione del personale femminile e maschile.

Le consigliere regionali di parità - rimarca Mignoli facendo seguito a quanto già sottolineato da Pipponzi - andranno a monitorare questi dati e ad inviarli agli organi competenti tra cui sicuramente l'Ispettorato del lavoro. Importante battaglia è anche quella relativa alla lotta al caporalato di genere che vede coinvolte molte braccianti agricole soprattutto sull'area ionica della nostra regione, sul quale è in vigore un protocollo d'intesa con le consigliere di Calabria e Puglia, territori più coinvolti dal fenomeno. Ancora, altra categoria particolarmente a rischio e sulla quale abbiamo attenzionato le nostre competenze è quella delle badanti. A breve - conclude Mignoli - ci costituiremo anche parte civile in un procedimento penale che vede come vittime delle badanti moldave. Importante la sinergia con i datori di lavoro, i lavoratori e le rappresentanze sindacali fondamentali per affrontare il tortuoso cammino di una democrazia paritaria».