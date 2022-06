Scritte no vax sui muri dello Spallanzani, Speranza: "I vaccini hanno salvato milioni di vite"

Un gruppo di ignoti durante la notte tra il 23 e il 24 giugno, ha imbrattato le mura dell’ospedale Spallanzani di Roma. “I vaccini uccidono” e ancora “Propaganda vaccinale è atto criminale”, “Vaxate i bambini, siete mostri assassini” e “Vaccino forzato è sterminio legalizzato”. Sono solo alcune delle scritte, realizzate con una vernice rossa spray, e apparse davanti all’Istituto di malattie infettive. Il tutto è stato firmato con una W racchiusa dentro ad un cerchio. Carabinieri, polizia e uomini della polizia scientifica sono già intervenuti sul posto per i primi rilievi. Arrivato allo Spallanzani il ministro ha espresso la sua vicinanza a chi lotta in prima linea contro la pandemia: “Rivolgo solidarietà ai medici, agli infermieri e a tutti i professionisti che lavorano allo Spallanzani e che sono stati protagonisti nella lotta contro il virus”. Secondo il ministro è necessario tenere a mente che la campagna vaccinale ha salvato la vita di milioni di persone in tutto il mondo.