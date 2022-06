Potenza Calcio, Macchia e Chiorazzo incontrano il presidente del Milan Paolo Scaroni

Dopo Inter e Lega Pro, terza trasferta istituzionale in pochi giorni per il Potenza Calcio. Questa mattina, il presidente Donato Macchia, e il suo vice Angelo Chiorazzo, hanno incontrato Paolo Scaroni, presidente dell’AC Milan. Nel capoluogo lombardo, l’occasione è stata utile per conoscersi ed illustrare il nuovo progetto sportivo del leone rampante.

“Ringraziamo Scaroni – ha dichiarato il presidente rossoblu’, Donato Macchia. Ha mostrato attenzione e interesse al nostro progetto, questo non può che far piacere e inorgoglire. Verificheremo nel tempo, mediante attività successive, se vi sono le condizioni per collaborare con questo grande club.” Rispetto alla recente nomina di Vincenzo D’Ambrosio a Segretario Generale è “una soluzione di grande qualità – ha aggiunto – a ricoprire un operato fondamentale per le dinamiche e obblighi statutari e sportivi. C’è stato uno scouting in tutta Italia e siamo consapevoli della scelta fatta. Proprio in presidente Scaroni ci ha colpito nel rimarcare l’importanza di costruire una grande società. La prossima settimana presenteremo l’intero organigramma.” “E’ stato un incontro piacevolissimo – le parole del vicepresidente, Angelo Chiorazzo – con uno dei manager italiani più importanti. Il presidente Macchia ha illustrato il progetto ed abbiamo ricevuto suggerimenti, in particolare, grande interesse sulla nostra volontà di puntare sui giovani, punto di forza anche del Milan campione d’Italia. Proseguiamo il lavoro per la composizione societaria di alto profilo.”