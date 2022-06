Acquedotto Lucano: solo 8.227 ingiunzioni inviate, 3.300 notificate e in 1.500 hanno già pagato

«In riferimento a quanto erroneamente apparso sui media, si tiene a precisare che le ingiunzioni inviate da Acquedotto lucano sono 8.227. Il numero apparso in questi giorni di 190.000 è dunque frutto di fantasia, rientrando di diritto nella categoria delle “fake news”. Le ingiunzioni pianificate sono: 2.109 a marzo, 2.962 ad aprile e 3.156 a maggio. Di queste, il 40% (circa 3.300) sono già state notificate, mentre il resto è in consegna e/o in compiuta giacenza. Di queste 3.300 circa, si sottolinea che oltre 1.500 utenti hanno già pagato e/o rateizzato l'importo ingiunto, mentre le opposizioni al momento sono solo 19. Di questa situazione se ne parlerà in un incontro con le associazioni dei consumatori». Così recita la nota odierna