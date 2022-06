Gas gratis ai lucani, il plauso di Gasparri e del sottosegretario Moles a Bardi e ai forzisti lucani

“Complimenti al presidente Bardi e ai rappresentanti di Forza Italia in Regione Basilicata che hanno lavorato per stipulare l’accordo con Eni e Shell che oggi finalmente è realtà e grazie al quale arriveranno straordinari benefici economici per la Regione e per i lucani. Si tratta di un obiettivo straordinario che in una fase delicata come quella che stiamo vivendo rappresenta un particolare segnale di attenzione nei confronti dei cittadini ma anche dell’ambiente e dello sviluppo del territorio. Una successo che ancora una volta ci differenzia dalle amministrazioni di centrosinistra e premia le scelte fatte da Forza Italia”. Lo dichiarano i senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri responsabile settore Enti Locali e Giuseppe Moles coordinatore regionale della Basilicata.