Arpab, Aaa Direttore generale cercasi: il bando per la nomina è scaduto lo scorso 23 aprile

«L’attendismo prolungato da parte della Regione nella nomina del vertice dell’Arpab vige ormai da 4 mesi e continua a rendere impossibile per l’ente effettuare alcuna programmazione, anche in termini di fabbisogno del personale: la carenza di dirigenti (alla cui mancanza si sopperisce con disposizioni di servizio poco chiare) e personale di comparto è molto grave e una quota consistente di questi ultimi, per cui non si conoscono le prospettive future, è assunto con contratti a termine. L’agenzia è in mano al senso di responsabilità di tutti i lavoratori, che continuano a garantire lo svolgimento delle attività, ma tale situazione, che permette solo di operare “in emergenza”, impedisce di programmare a lungo termine e di intensificare e implementare ulteriormente le attività. La Basilicata è una regione piccola, ma sottoposta ad un’ampia varietà di pressioni ambientali, per le quali si rende necessario non solo lo svolgimento delle attività essenziali, ma anche un ulteriore passo avanti perché sia possibile prevenire sempre di più le problematiche ambientali. Tutto ciò nella fase di stallo in cui l’Ente versa ormai da tempo risulta impossibile. Pertanto si rende necessario ribadire con forza la necessità di nominare al più presto il vertice dell’ente. Tale nomina deve basarsi sul fondamentale e legittimo (art. 8 – Legge 132 del 2016 di istituzione del SNPA) criterio del possesso dell’elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale, che diventi poi di “pubblica evidenza” mediante iscrizione all’anagrafe dei direttori generali delle agenzie presente sul sito dell’Ispra, ed è essenziale per poter permettere all’ente, che si occupa di tutela ambientale e quindi della salute di tutti i cittadini lucani, lo svolgimento delle proprie attività. Tanto più si temporeggia su questo atto, tanto più ci si avvicina al collasso organizzativo dell’Agenzia, che è sempre più impossibilitata a svolgere le proprie fondamentali funzioni. Auspichiamo, pertanto, che si proceda con immediatezza alla nomina del nuovo vertice dell’Agenzia».