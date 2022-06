Per Potenza una Palumbo d'oro, Guarente prepara un 'meritatissimo riconoscimento'

“Ammirare una nostra concittadina ai vertici della scherma continentale ci inorgoglisce e ci riempie di gioia”: queste le parole con le quali, in una nota congiunta il Sindaco di Potenza, Mario Guarente e l’assessore allo Sport Gianmarco Blasi, festeggiano il titolo europeo di fioretto a squadre conquistato ad Antalya dal quartetto azzurro del quale fa parte la potentina Francesca Palumbo. “Vincere la medaglia d’oro ai campionati europei in Turchia, oltre a essere di buon auspicio per i traguardi che verranno – aggiungono Guarente e Blasi – rappresenta un importante premio per la bravura e il grande lavoro di Francesca e di tutto il movimento della nostra scherma. L’aspettiamo, compatibilmente con i suoi prossimi impegni, nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, per attestarle la gratitudine nostra e di tutta Potenza, consegnandole un meritatissimo riconoscimento”.