Promozione dei vini lucani sui mercati dei Paesi terzi: da Via Verrastro l'Avviso da 400 mila euro

"Per l'attività di promozione dei vini lucani imbottigliati-confezionati sui mercati dei Paesi terzi", la giunta regionale della Basilicata, "nell'ambito delle risorse del Piano nazionale di sostegno (Pns) del vino per la campagna 2022/2023, ha approvato un Avviso pubblico". Lo ha reso noto, attraverso l'ufficio stampa, l'assessore lucano all'agricoltura, Francesco Cupparo, sottolineando che "la disponibilità finanziaria prevista per la misura è pari a circa 400 mila euro e può essere incrementata fino a 600 mila euro, a seguito della rimodulazione tra le diverse misure del Pns vino. Per favorire la più ampia partecipazione delle imprese al bando regionale sono state stabilito le modalità attuative, prevedendo, tra l'altro - ha continuato l'assessore - i requisiti dei soggetti beneficiari ed attuatori che possono accedere ai fondi previsti dalla misura, la tipologia delle azioni ammissibili, il contenuto dei progetti, l'entità del sostegno, i termini e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione e di priorità". Cupparo ha infine sottolineato che "la misura ha l'obiettivo di venire incontro alle esigenze dei nostri produttori vinicoli che segnalano giacenze di vino consistenti nelle proprie cantine e al tempo stesso di competere in altri mercati".