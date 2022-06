A Bella al via il bando della quarta edizione del Premio “La Meglio Gioventù”

Pubblicato sul sito ufficiale dell’associazione Filemone – Comitato di Promozione per l’Integrazione tra i Popoli di Bella(Pz) il bando della IV^ edizione del Premio La Meglio Gioventù per gli studenti bellesi meritevoli.

Il premio borsa-di studio, ideato ed organizzato da ormai quattro anni dall’associazione bellese, è costruito dal basso insieme ai cittadini, alle associazioni e alle imprese del territorio con l’obiettivo principale di valorizzare lo studio come principale strumento di affermazione sociale delle giovani generazioni.

“Con grande emozione annunciamo la quarta edizione consecutiva di questo premio – afferma il presidente di Filemone Angelo Leone – che ci riempie di gioia e che rinnova il nostro impegno in favore dei nostri giovani”.

Tra le principali novità di quest’anno l’apertura del bando, per la prima volta, alla scuola media inferiore con tre borse di studio da 300 euro cadauna. Mentre per la scuola media superiore verranno assegnate quattro borse di studio da 500 euro. In totale saranno 7 gli assegni per un valore complessivo di 2.900 euro.

La cerimonia di premiazione si terrà a Bella (Pz) il prossimo 6 agosto presso il ristorante “I Sapori del Borgo”.

E per tutte le altre informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito internet dell’associazione Filemone: https://www. associazionefilemone.it/copia- di-la-meglio-giovent%C3%B9- 2022.