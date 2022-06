Domenico Antonio Cammisa è il nuovo commissario dell’Udc a Scanzano Jonico

Domenico Antonio Cammisa, 55 anni, è il nuovo commissario dell’Udc a Scanzano Jonico. Sposato con 4 figli, l’imprenditore agricolo Cammisa ha deciso di entrare a far parte della grande famiglia dell’Udc per offrire il proprio contributo a favore della comunità di Scanzano Jonico. Giovanni Angelino, commissario Udc per la provincia di Matera, esprime grande soddisfazione per il nuovo ingresso nel partito, che si conferma quello più attivo sul territorio lucano e rivolge gli auguri di buon lavoro a Domenico Antonio Cammisa. “Siamo un partito inarrestabile, tutti vogliono far parte della nostra famiglia e sono fiero di accogliere anche Cammisa nel partito che mi onoro di guidare in provincia di Matera”. Domenico Antonio Cammisa spiega le ragioni del suo impegno politico con l’Udc: “Da sempre sono impegnato nel sociale e ho già svolto il ruolo di presidente dell’Associazione Amici del Cuore nel mio paese. Credo che l’Udc sia l’unico partito che sta dimostrando con i fatti di tenere a cuore gli interessi del popolo lucano e io sono pronto a lavorare per migliorare la qualità della vita e favorire lo sviluppo del nostro paese dal punto di vista sociale ed economico”.