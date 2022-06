ESCLUSIVO | Bardi cala l'asso: la molecola gas sarà gratis? Via Verrastro conferma

Che qualcosa si fosse mosso, in maniera anche piuttosto seria, non solo nel recente passato era cosa nota: l'incontro romano tra l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi e il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dello scorso 10 giugno ha semplicemente suggellato un accordo ormai in divenire, pronto - sostanzialmente - per essere firmato. La molecola gas, ovvero la spesa relativa alla materia prima sarà gratuita per tutte le utenze non industriali. Significa che per le famiglie lucane e per la Pubblica amministrazione la voce relativa al costo del gas in base al consumo non sarà più fonte di preoccupazione. Fermo restando il trasporto e la gestione del contatore, l'Iva, le accise e gli oneri di sistema, con i quali gli italiani tutti hanno bene imparato a fare i conti, si tratta di un notevole risparmio. Escluse le imprese in quanto si sarebbe trattato di aiuti di Stato. L'accordo sottoscritto questa mattina a Potenza tra la Regione Basilicata e le compagnie petrolifere della Concessione Val d'Agri, Eni e Shell, avrà durata decennale e - secondo una proiezione - un valore di un miliardo e 320 milioni di euro. «È tutto vero, il presidente Bardi da tempo lavora per raggiungere questo obiettivo. Decisivo l'incontro con l'Ad di Eni, Descalzi, che ha sostenuto quanto ipotizzato dalla Regione. La molecola gas sarà gratuita per dieci anni e dalla mezzanotte i documenti saranno pubblicati sul Bur», precisa una fonte di Via Verrastro. «La portata dell'accordo - prosegue - è destinata ad entrare nella storia della Regione Basilicata, basti pensare che il precedente accordo del 1998 è di circa 11 miliardi di vecchie lire ed è stato "rivisto" negli anni successivi per ben 49 volte. Soldi a pioggia ma, in fin dei conti, pochi benefici reali, ora - riferisce - l'automatismo permetterà un concreto risparmio per gli intestatari di utenze non industriali». «In un momento storico di crisi economica - dice - si tratta di una misura antispopolamento ed ovviamente le famiglie lucane potranno contare su una fondamentale agevolazione». In attesa della conferenza stampa di domani, fissata alle ore 11.30, per ulteriori informazioni, il generale Bardi, nel giorno di San Vito, festeggia l'onomastico portando a casa uno storico risultato. Quel "cambiamento" annunciato a gran voce nel 2019, durante la campagna elettorale e ripetuto successivamente più e più volte da presidente in pectore inizia, nonostante le numerose difficoltà e le turbolenze del Consiglio regionale e di una maggioranza più incline alla zuffa che alla collaborazione, a prendere forma.