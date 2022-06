Sant’Angelo Le Fratte: cittadinanza italiana ad una giovane argentina

La ragazza è discendente di emigrati italiani nel paese sudamericano ed è arrivata a Sant'Angelo le Fratte qualche mese fa. Così da Ieri Gonzalez Melisa Anabel è ufficialmente cittadina italiana “iure sanguinis”. In mattinata il sindaco di Sant’Angelo Le Fratte ha presieduto la cerimonia, alla presenza del Vicesindaco Ostuni Vincenzo e Maria Monaco responsabile dell'Ufficio anagrafe, consegnando alla giovane ragazza la cittadinanza.

E’ soddisfatto anche il sindaco Michele Laurino: "In questo momento storico, segnato da eventi drammatici che stanno sconvolgendo l’Europa, Sant’Angelo le Fratte si rende Borgo accogliente. La sua scelta di chiedere la cittadinanza italiana è un atto di fiducia verso questo Paese. Un Paese libero in cui la sovranità appartiene al popolo, un Paese che persegue l'uguaglianza e la dignità di ciascuno senza distinzione di sesso, di razza, di religione e di appartenenza politica. L'Amministrazione del Comune di Sant'Angelo le Fratte è a loro disposizione per qualsiasi necessità e volontà di confronto".