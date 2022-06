Regione Basilicata e Compagnie petrolifere: c'è l'accordo per la concessione Val d’Agri

“Oggi abbiamo ridefinito il rapporto con i concessionari della Val d’Agri per una nuova collaborazione tra i lucani e le compagnie energetiche. I risultati ottenuti sono notevoli, immediati e tangibili. Vogliamo avviare un percorso sincero e strutturato per la transizione energetica in Basilicata e le compagnie energetiche sono partner indispensabili per raggiungere questo obiettivo. Ringrazio Eni e Shell per il dialogo e la collaborazione, sono sicuro che i lucani avvertiranno i benefici di questo accordo, che ha una visione di lungo raggio e un approccio inedito. L’obiettivo era quello di aiutare la crescita della nostra regione e oggi abbiamo scritto un primo passo in tal senso”, ha affermato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Per Eni e Shell, titolari in joint venture della Concessione Val d’Agri, “l’accordo siglato oggi, al termine di un costruttivo e intenso dialogo con la Regione, rappresenta una nuova opportunità per intensificare i rapporti con le comunità locali e sostenere progetti di lungo raggio nell’area della transizione energetica e dell’economia circolare, per la crescita della Basilicata.

L’accordo pone al centro lo sviluppo sostenibile del territorio e le rinnovate esigenze dei cittadini e delle famiglie lucane e testimonia la volontà di proseguire un percorso comune di crescita e collaborazione. Ringraziamo il presidente e i rappresentanti della Regione Basilicata che si sono sempre impegnati a garantire un dialogo costruttivo a beneficio dei cittadini lucani, per una rinnovata progettualità di ampio respiro e di lungo periodo”. Per illustrare i contenuti dell’accordo, si terrà una conferenza stampa in sala Inguscio, presso la Regione Basilicata, nella giornata di giovedì 16 giugno alle ore 11,30.

LE VOCI DELLA MAGGIORANZA

"In primis è necessario segnalare che rispetto al passato la Regione Basilicata sul tavolo delle trattative con le compagnie petrolifere ha una posizione diversa e più autorevole", lo afferma il capogruppo di FdI, Tommaso Coviello. "Su questo aspetto - prosegue - è stata significativa l'abilità del presidente Bardi nel tutelare gli interessi della Basilicata e dei lucani, avviando contestualmente una delicata ma sempre equilibrata e trasparente interlocuzione con i concessionari della Val d'Agri, riconosciuta dagli stessi nell'ottica di una reale e leale collaborazione. Al tempo stesso è stata posta oggi la base per un cambio di passo nello sfruttamento delle risorse del sottosuolo che rappresentano un asset strategico a livello nazionale con tutti gli onori e, per onestà intellettuale, tutti gli oneri che ne derivano". Per Coviello: "Il cambiamento che qualcuno in maniera frettolosa rimprovera di non vedere è e sarà sempre più tangibile. La transizione ecologica e le opportunità dell'economia circolare sono la sfida del prossimo futuro e siamo pronti a coglierle".

"L’accordo firmato questa mattina dal Presidente Bardi con le compagnie energetiche Eni e Shell rappresenta un determinante fattore di crescita per la Regione Basilicata e un’ulteriore promessa mantenuta da quest’Amministrazione che ha sempre ribadito che il rapporto andava ridefinito in favore dei lucani", è il pensiero espresso dal capogruppo della Lega, Pasquale Cariello. "Infatti - tiene a sottolineare Cariello - rispetto al precedente accordo, arriveranno tantissime risorse in più per tutti i cittadini. Una nuova partnership che sicuramente influirà positivamente nell’economia lucana, aiutando le comunità locali nella crescita e costruzione di progetti importanti per i propri cittadini. In più, grazie a questa collaborazione, potremo incrementare quel processo di transizione energetica che la Basilicata necessita per cambiare definitivamente passo. Ringrazio per il Presidente Vito Bardi - conclude l'esponente della Lega - per mantenere sempre alta la concentrazione in favore dei lucani e per questa ‘visione’ a lungo raggio di questa terra che non ha mai avuto, e potuto godere, di progetti di così ampio respiro come quelli che stiamo mettendo in campo".