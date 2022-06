37 km di orgoglio rurale e tradizione: la transumanza lucana da Tolve a Tito, le immagini

La transumanza lucana dalle colline di Tolve (PZ) fino alle montagne appenniniche di Schiena Rasa a Tito (PZ), seguendo l’antico rito della transumanza - Patrimonio UNESCO dal 2019 e narrato già nel I sec. a.C. in Basilicata- con al seguito di un ampio gregge di vacche podoliche. Un lungo cammino che ha attraversato il capoluogo e il Lago Pantano di Pignola, prima di entrare nella Foresta di Fossa cupa e in Bosco Zanfroneta, in pieno Parco Nazionale dell’Appennino Lucano