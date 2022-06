Ecco le iniziative della Fidas Basilicata per la giornata mondiale del donatore di sangue

“È dal 2005 che l’OMS ha scelto a data del 14 giugno per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, un momento globale per ricordare tutti i volontari che porgono il braccio con il grande obiettivo comune di salvare vite”, ha dichiarato Pancrazio Toscano, Presidente Regionale di Fidas Basilicata, “ogni giorno affrontiamo nuove sfide per consentire ai centri trasfusionali di garantire le scorte necessarie per svolgere le attività ospedaliere, ordinarie e straordinarie. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i donatori, i volontari, i dirigenti delle nostre 34 sezioni, oltre i gruppi delle forze armate che formano la nostra federazione di Fidas Basilicata, e che si impegnano per promuovere la cultura del dono del sangue. Stiamo uscendo da un momento storico difficile dovuto alla pandemia e, come volontari, ci troviamo ad affrontare dei sostanziali cambiamenti normativi, dovuti alla Riforma del Terzo Settore, e organizzativi che faranno evolvere le nostre strutture proiettandoci nel futuro con tutto il rinnovamento necessario. Sono felice che questa estate possiamo riprendere gli appuntamenti in presenza per continuare a promuovere il dono del sangue invogliando sempre più persone a compiere questo nobile gesto”. Il prossimo appuntamento con Fidas Basilicata sarà il 17 giugno alle ore 20:30 in piazza dei Comuni a Potenza, in occasione del XII° Memorial Luciano Brucoli, dove si terranno dieci incontri olimpici, 8 maschili e 2 femminili, con atleti provenienti da Basilicata, Puglia e Campania. L’evento è promosso dalla ASD BOXE Potenza, che il 24 fa seguire il I° Torneo Gym Amatoriale in piazza Mario Pagano. Il protocollo d’intesa con l’ASD Boxe Potenza è nato nel 2017, quando il Presidente Alfonso Citro della sezione Fidas Potenza, ha pensato di poter coinvolgere gli atleti nella donazione di sangue con l’allenatore Giuseppe Gruosso. I corretti stili di vita e la tutela della salute prima di tutto dei donatori sono due elementi fondanti della cultura del dono del sangue e Fidas ha sempre creduto nell’importanza dello sport. Si pone sempre grande attenzione ai giovani e, unire lo sport alla solidarietà, diventa una mossa vincente per permettere alle persone di scegliere consapevolmente di vivere secondo sani principi. Sempre a giugno, la prossima domenica 26, sarà la sezione Fidas Venosa ad ospitare l’assemblea regionale dei soci di Fidas Basilicata e ad accogliere le delegazioni provenienti da tutta la regione. Un momento di confronto e di programmazione utile per consentire la crescita dell’associazione.