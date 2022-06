Potenza, torna Finali di scena 2022, cartellone di appuntamenti legati ai percorsi formativi e residenziali di Abito in Scena

Anche quest’anno la compagnia Abito in Scena “incontra” la città di Potenza

portando con se’ il lavoro teatrale di un anno intero svolto con bambini, adolescenti

e adulti.

Una fase questa densa di emozioni, sorprendente e che si alimenta di intrecci e

relazioni che crescono mano a mano sempre di più.

Finali di scena 2022, cartellone di appuntamenti legati ai percorsi formativi e

residenziali di Abito in Scena, prende il via il 14 giugno presso la libreria Senzanome,

luogo simbolo della città di Potenza, dove le infanzie si intrecciano attraverso la

creatività, luogo dove la compagnia Abito in Scena porterà il momento conclusivo

del percorso formativo Sedimentazioni Kids.

Gli appuntamenti proseguono con lo spettacolo dal titolo 2 Giugno 1963

interpretato dagli adulti del laboratorio Teatrale Permanente Angela Santina Colucci,

Nicola Cerminara, Michele Malvinni, Arianna Villamaina, Tiziana Malvinni,

Marinetta Martucci, Rinalda Fraternali Orcioni, Roberto Sabatino, Rossella Sagarese.

Nel 1963 i Beatles pubblicano il loro primo LP, Valentina Tereskova è la prima donna

cosmonauta, IL POTENZA CALCIO SALE IN SERIE B.

Lo spettacolo racconta in chiave ironica, romantica e giocosa il miracolo calcistico

dell'epoca, il momento in cui il Potenza Calcio, con una vittoria schiacciante contro

L'Aquila, sale in serie B, trascinando con se' folle di tifosi, rappresentanti istituzionali

e la città intera verso una gioia e un'idea di comunità assolutamente straordinarie.

E' un racconto a metà tra l'onirico e la realtà, una sorta di circo incandescente nel

quale personaggi surreali, nostalgici e divertenti si incontrano e insieme

"attraversano" quel 2 giugno 1963.

Lo spettacolo si terrà il 16 giugno presso il teatro Francesco Stabile alle ore 21 ,00.

Per prenotare e acquistarne i biglietti è possibile scrivere via whatsApp al numero

342 94 58 761 o alla mail info@abitoinscena.com



Finali di scena prosegue il 17 giugno presso il Punto Luce Potenza, in cui verrà messo

in scena l'esito del laboratorio di bambini e adolescenti dal titolo Spesso amore, una

performance interattiva e multilingue allestita attraverso la modalità del teatro

partecipato.

Infine il 18 giugno presso il teatro Francesco Stabile si terrà la residenza della

compagnia Abito in Scena dal titolo Prospettiva InStabile.