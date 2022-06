Tavolo anticaporalato, bufera sulla sostituzione di Simonetti. Cgil: «Atto grave e ritorsivo»

«Riteniamo la sostituzione di Pietro Simonetti per la Basilicata al tavolo anticaporalato del ministero una rimozione ritorsiva, un atto gravissimo che evidenzia il segno politico di questa giunta regionale che mal tollera la competenza e l’impegno di chi si è battuto con rigore, etica e determinazione per la legalità e soprattutto per la dignità dei lavoratori immigrati, contro ogni forma di sfruttamento. Probabilmente questa giunta preferisce indirettamente favorire il proliferare della illegalità e lo sfruttamento dei lavoratori immigrati che operano in agricoltura. La mancata approvazione della delibera che avrebbe dovuto istituire la città della pace a Scanzano ne è la prova provata. Simonetti è una risorsa di conoscenza e competenza che non va dispersa e la Cgil si farà carico affinché la sua esperienza possa essere ancora a servizio del nostro territorio». È il contenuto di una nota del segretario generale della Cgil Basilicata, Angelo Summa.