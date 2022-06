Prestazioni aggiuntive vaccini anti Covid: il Tribunale di Matera condanna nuovamente la Asm

«Prestazioni aggiuntive vaccini anti Covid: il Tribunale di Matera condanna per la seconda volta in pochi mesi la Asm, anche se riteniamo scandaloso che un’azienda come la ASM spinga i lavoratori a dover rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere il pagamento delle ore di lavoro svolto per il bene della collettività. Per la nostra segreteria e per tutti i lavoratori questo è un grande risultato che dimostra che con il lavoro e la tenacia di un sindacato giovane e dinamico i risultati arrivano. Grande soddisfazione per il lavoratore che riceverà in breve tempo 7500 euro oltre alle congratulazioni al nostro studio legale sempre impeccabile! Per tutti coloro che desiderano utilizzare questo canale per il recupero delle somme possono rivolgersi al nostro sindacato tramite i propri delegati. Questa è la miglior risposta che diamo a tutti quelli che dicono che non siamo dalla parte dei lavoratori, accuse false arrivate da chi dovrebbe tutelare i diritti dei lavoratori, prima di nominarci analizzatevi e magari fatevi una sana autocritica».