Hydrogen Valley, Coviello (FdI): «Basilicata pronta a lanciare la sfida alla transizione energetica»

«Con l'odierna cerimonia di sottoscrizione dei Protocolli d'Intesa tra Regioni e Governo, la Basilicata è pronta a lanciare la sfida alla transizione energetica con l'Hydrogen Valley. Si tratta di un progetto bandiera, ovvero di un progetto ritenuto dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA) di grande rilevanza strategica per connotare l'utilizzo dei fondi del Pnrr», lo premette in una nota il capogruppo di FdI Basilicata, Tommaso Coviello. «Il suddetto progetto ricade all'interno della Missione 2 rinominata "Rivoluzione verde e transizione ecologica". L'idrogeno ha il potenziale per ridurre le emissioni carbon-intensive ed offre grandi opportunità in termini di sviluppo e occupazione. In un momento storico particolarmente complesso per quanto concerne inquinamento e approvvigionamento di energia, può rappresentare una svolta nella decarbonizzazione. Come ha specificato il presidente Bardi, la Basilicata è in prima linea nel cogliere le sfide del futuro e a dotarsi di una infrastruttura green e innovativa. Sarà fondamentale coinvolgere tutti gli attori, a partire dall'Unibas per creare - conclude Coviello - un grande incubatore che possa combinare: produzione e ricerca, rendendo protagoniste le migliori menti lucane».