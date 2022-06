Lavello ricorda Emilio Colombo sognando un nuovo scudo crociato

Convegno con il bot, nella cittadina dauna, presso il San Barbato Resort, “Un ricordo dell’on. Colombo: l’ultimo dei costituenti”.

Evento, voluto dal Presidente Michele Abbattista e il Consiglio di Amministrazione della BCC Gaudiano di Lavello, banca del nord Basilicata, per presentare una prestigiosa pubblicazione “Emilio Colombo –L’ultimo costituente”, curata dagli storici Prof Donato Verrastro dell’ università degli sudi della Basilicata e dalla storica professoressa Elena Vigilante..

Con i due curatori sono intervenuti come relatori: Lillino Lamorte e Peppino Molinari, già parlamentari DC, che hanno conosciuto da vicino il presidente Colombo e con lui collaborato nel partito. nella regione e nel paese nel corso della migliore stagione democristiana poi bruscamente interrota nel 1994.

Lamorte e Molinari,testimonianze di vita vissuta.

Per la cronaca da registrare la fattiva presenza dell’assessora regionale Donatella Merra.

Hanno collaborato all’organizzazione Donato Masiello e Pasquale Tucciariello del Centro Studio Leone XIII sede di Lavello oltre a coordinare i lavori e moderare il dibattito.

Gli autori Verrastro e Vigilante, nei loro interventi, hanno raccontato la lunga testimonianza, fatta qualche anno prima che Colombo morisse, gli eventi della storia politica e istituzionale e le vicende di vita privata arricchita da aneddoti poco noti

Attorno a un nome , “Colombo-Democrazia Cristiana”, si sono riunite oltre 200 persone provenienti dal nord Basilicata, dalla Puglia, dalla Campania e il resto della Basilicata, in un fine settimana caldissimo quando si ha tanta voglia di evadere e andare fuori.

C'era respiro democristiano, voglia di un’idea politica nuova sul solco di radici che furono della DC e dei Popolari.

Tangibile, tra i presenti , l’arroganza di ritenere che ciascun gruppo e leader da solo e possa annettere tutti gli altri e venirne conosciuto.

Lontana la riunificazione e si mormorava tra la maggior parte dei presenti la voglia di un partito di cattolici.

Hanno chiarito, tra l’altro, nei loro interventi Lamorte e Molinari: “ quella stagione DC non è riproponibile pari pari, ma qualcosa di diverso e di simile è possibile anche perché è auspicato da tutti”.