Disciplinare il sistema delle guide turistiche: la richiesta di Bennardi al ministro Garavaglia

«Una delle cose buone che rimane dopo l’Oscar italiano del cicloturismo, ottimamente riuscito a detta di tutti gli ospiti venuti a Matera, è una rinnovata consapevolezza sul turismo che vogliamo a livello cittadino e regionale, qualità, sostenibilità ed economia circolare. Ma anche ottime relazioni con vari stakeholders sul cicloturismo che potranno essere molto utili per il progetto della ciclovia Giuliana del comune di Matera. Nel tempo che ho trascorso insieme al Ministro del turismo Garavaglia (persona eccezionale), mangiando e pedalando insieme, ho sollevato la necessità di un cambio di passo anche per il sistema delle guide turistiche, della necessità di una riforma, molto attesa dal settore, che metta ordine alle competenze degli enti locali e nazionali in tema di formazione, controlli, norme. Occorre disciplinare senza conflittualità tra guide turistiche culturali, naturalistiche, cicloturistiche, ecc ecc evitando abusivismo e sostenere professionalità e formazione continua. Il ministro mi ha confermato che ci stanno lavorando e che già entro l’estate parlamento permettendo potremo avere una nuova disciplina normativa nazionale. Un’ottima notizia per il turismo che offro agli operatori locali e alle associazioni datoriali che spesso mi hanno manifestato interesse e qualche preoccupazione su questo tema»., così su Facebook il primo cittadino di Matera, Domenico Bennardi a margine della visita del ministro Garavaglia nella città dei Sassi.