Premio Lord Byron di Porto Venere al libro Il rovescio di una toga di Francesca Sassano

La storia è quella di un magistrato eccellente, ora in carcere, e del suo amore per una donna assassinata. Lo scenario è la Spagna e sullo sfondo ci sono la questione basca e l'Eta. Dietro le sbarre, il magistrato vuole che si scriva la sua biografia. E proprio durante la stesura, lui muore in carcere. Suicidio o omicidio? Questo imporrà alla scrittrice, che aveva accettato l'incarico controvoglia, di rimanere lì e di scoprire i colpevoli. Il rovescio di una toga (Photo travel edizioni) della scrittrice potentina Francesca Sassano ha ottenuto il riconoscimento speciale della critica per la sezione narrativa edita del Premio internazionale Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti.