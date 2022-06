Speranza, Ricciardi, Costa e così via: a La Spezia manifesti contro la "dittatura nazisanitaria"

Manifesti no vax con svastiche e scritte contro la 'dittatura nazi-sanitaria' sono stati affissi la scorsa notte nei tabelloni riservati ai cartelloni elettorali in via Fiume alla Spezia. Indagini sono in corso per provare a risalire agli autori del raid vandalico, che ha preso di mira esponenti delle istituzioni come il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, il ministro della Salute Roberto Speranza e i presidenti di Regione Giovanni Toti e Stefano Bonaccini. Non esclusi numerosi giornalisti come David Parenzo. I manifesti sono stati 'firmati' con la "W" rossa cerchiata, che identifica sui social chi si oppone alla campagna vaccinale contro il Covid. "Denuncerò alla polizia l'accaduto e andrò fino in fondo: gli artefici di questi gesti vergognosi e incivili devono essere identificati e smascherati": ha scritto Costa sul suo profilo Facebook. "Questi atti non mi intimoriscono", scrive ancora Costa, rilevando che "è solo grazie ai vaccini che riusciremo, finalmente, ad avere un'estate senza restrizioni e i nostri ospedali non sono più sotto pressione".