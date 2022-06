Potenza, Biglietto solidale al Festival della musica senza etichetta

Grazie a un protocollo d'intesa firmato dall'associazione Io Potentino, capofila del progetto Magazzini Sociali-Solidarietà Circolare, e ESN Sui-Generis Basilicata, domenica 5 giugno 2022 per l’attesissimo festival Musica senza etichetta, arrivato quest’anno alla sua ottava edizione, che si svolgerà nel piazzale antistante il campus di Macchia Romana dell’Università degli Studi della Basilicata, verrà sperimentato il Biglietto solidale. Per la prima volta in regione un concerto aperto al pubblico avrà come ticket d’ingresso la donazione di generi alimentari a lunga conservazione da destinare ai bisognosi.

Il festival quest'anno si è unito alla Festa dell’Arte organizzata dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza e alla Festa dello Sport del Coni Basilicata. Sarà un evento unico, che saprà soddisfare le esigenze e i bisogni dei più giovani, senza però lasciare fuori le famiglie e i bambini.

A partire dalle ore 10:00 del 5 giugno, l’area del festival ospiterà il Villaggio dello Sport del Coni Basilicata con le federazioni regionali di Rugby, Basket, Badminton e molte altre.

All’interno dell’area è prevista anche l’esposizione delle opere d’arte dei ragazzi del liceo artistico “Walter Gropius” realizzate all’interno della Festa dell’Arte il 4 giugno.

A seguire, dalle ore 19:00 fino a tarda sera, l’esibizione dei finalisti del Road to Mse, il contest musicale svoltosi nel centro storico nel mese di maggio, e l’esibizione di gruppi e artisti del panorama nazionale, Ketama126 e M.E.R.L.O.T. a Potenza per le prime tappe del loro tour.