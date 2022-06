Amaro Lucano presenta la prima bartender competition: al via le iscrizioni

Bottiglie e shaker alla mano: la prima edizione di Amaro Lucano reMIXè appena iniziata! Lucano 1894 presenta la prima bartender competition,l’esclusivo format di Amaro Lucano con protagonisti i migliori barman d’Italia, chiamati a realizzare il cocktail più originale utilizzando tra gli ingredienti il celebre amaro. A sfidarsi saranno i bartender di quattro città italiane: Milano, Roma, Napoli e Bari, selezionati dai tecnici esperti di Amaro Lucano a seguito della loro candidatura. Quattro i barman scelti per ogni tappa, che giudicheranno reciprocamente il lavoro degli altri concorrenti valutando il gusto, l’originalità e l’estetica del cocktail proposto, insieme alla location che li ospita. Al termine di ogni giornata verrà nominato un vincitore, che parteciperà di diritto alla finale presso il suggestivo e iconico Museo Essenza Lucano di Pisticci (Matera). Durante la gara i bartender verranno affiancati anche da un tecnico esperto di Amaro Lucano, che valuterà la realizzazione del drink in base alle stesse categorie, con la possibilità di assegnare un bonus alla migliore performance espositiva. A giudicare i finalisti sarà poi uno special guest, che esprimerà la propria preferenza attribuendo anche un super bonus finale al bartender più meritevole. La somma dei singoli voti espressi decreterà il primo vincitore della Amaro Lucano reMIX, che presenzierà come GUEST BARTENDER Lucano nelle 4 città della competition. Il vincitore avrà inoltre la possibilità di partecipare alla serata di premiazione dei 50 Best Bars World, il più importante riconoscimento su scala mondiale dedicato ai migliori bar internazionali, in programma a Barcellona il prossimo 4 ottobre 2022. Dal 2022 Amaro Lucano è l’amaro sponsor ufficiale dei The World’s 50 Best Bars e The Asia’s 50 Best Bars: una collaborazione esclusiva che vede il celebre prodotto come unico partner nella categoria degli amari, a dimostrazione del crescente interesse e importanza nei confronti di questa categoria.

Per info e candidature: https://www.amarolucanoremix.it/