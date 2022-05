673 profughi ucraini che hanno chiesto la protezione internazionale in Basilicata

"Sono 673 i profughi ucraini che hanno chiesto la protezione internazionale in Basilicata. La maggioranza e' rappresentata da donne e bambini. Il dato rileva anche che non tutte le persone arrivate in territorio lucano ha chiesto al momento asilo": lo ha reso noto Pietro Simonetti, componente del Tavolo anticaporalato del Ministero del Lavoro. "A livello nazionale - ha aggiunto - gli arrivi sono stati 123.425, di questi solo 94.015 hanno richiesto la protezione: 48.741 donne, 6.410 uomini e 38.864 minori. Rispetto ai flussi del recente passato si registra una minore presenza sulla quota nazionale. Tenuto conto della mancata piena valutazione della presenza Ucraina a partire dal censimento delle professionalità e dei titoli di studio non è possibile ancora valutare l'impatto con il mercato del lavoro ed il sistema scolastico. Tocca ora all'Osservatorio Regionale - ha concluso Simonetti - effettuare le verifiche sulla consistenza delle eventuali assunzioni nei diversi comparti anche per assicurare le tutele necessarie contro il lavoro nero ed il caporalato".