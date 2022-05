Energia, "Liberi dal gas adesso, questione di volontà politica": ecco la visione green di Ucdl

La visione politica di UCDL sull'energia nasce come reazione allo spreco dei miliardi spesi negli ultimi 15 anni per incentivare le rinnovabili che, come si sta vedendo in questi giorni, non ha portato neanche lontanamente all'indipendenza dell’Italia dal gas e questo nonostante l'Italia sia notoriamente il Paese del Sole, e quindi naturalmente deputata allo sfruttamento dell'energia da fonti rinnovabili. Il conflitto Russo-Ucraino, tra le sue drammatiche conseguenze, ha palesato quanto sia urgente, per l’Italia, liberarsi dalla dipendenza e dai “ricatti” contrattuali dei paesi fornitori di energia fossile, nonché l’improrogabilità di valorizzare sé stessa geo-politicamente nel Mediterraneo ed in Europa. UCDL ha una visione politica e progettuale estremamente innovativa per garantire all’Italia elettricità al 100% da fonti rinnovabili in tempi davvero brevi, basata da un lato sull'agrivoltaico (cioè connubio tra agricoltura e campi solari) e sullo sfruttamento delle zone desertificate d'Italia (presenti soprattutto in Sicilia, per esempio) e quindi lontane da vincoli burocratici o paesaggistici e, dall'altro lato, nel deserto del Sahara nord-africano, attraverso partenariati pubblico-privati di imprese italiane e dei governi nazionale e nord-africani capaci di portare benefici enormi per tutte le popolazioni coinvolte e con un ruolo finalmente da protagonista della politica estera italiana, con la prospettiva di divenire fornitore di energia rinnovabile per l'Intera Europa.

“La visione degli esperti energetici ed economici, consulenti UCDL, ha l’obiettivo di trasformare letteralmente il volto energetico dell’Italia” – ha dichiarato il Presidente UCDL, avv. Erich Grimaldi – “è ora che l’Italia dimostri il suo valore e il suo peso politico in ambito europeo. L’Europa potrà sicuramente essere un ottimo partner del nostro Paese, ma con un ruolo centrale dell’Italia nel Mediterraneo, che la fallimentare politica estera italiana di questo e dei passati governi finora le ha negato. Con il programma ed i professionisti di UCDL al servizio del Paese, dimostreremo di poter invertire la rotta”.



“La tragedia della guerra in Ucraina ci ha mostrato quanto sia imprescindibile divenire energeticamente indipendenti, ed oggi non è più pensabile non farlo in ottica green – ha detto Valentina Rigano, Portavoce UCDL - partendo dal nostro territorio e con una possibile complementarità con l’Africa che creerà infrastrutture e posti di lavoro, in linea con le aspettative di partenariato del 6° summit tra Europa e l’Unione dei Paesi Africani. UCDL prospetta un fattivo apporto per 'un’Africa prospera fondata sulla crescita inclusiva e lo sviluppo sostenibile’, primo obiettivo dell’African Union, con ovvie ricadute positive sull’emergenza immigrazione in Italia.

RELATORI

Introduzione: Dott.sa Valentina Rigano – Avv. Erich Grimaldi

Dr. Fabrizio Catullo - Economista saggista, Consulente di Gestione Finanziaria

Prof. Luigi Ventura, ordinario di Economia Politica presso Sapienza, Università di Roma.

Prof. Tommaso Saso, docente di Marketing e Organizzazione Aziendale

Prof Giovanni Felice di Prisco – componente Tecnico del Centro delle Relazioni con l’Africa – CRA della SGI – Società Geografica Italiana – CEO Eureka-Gie

Dr Arnaldo Galbiati, PhD, Fisico

Conclusione: Avv. Erich Grimaldi