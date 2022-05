Parte la Sping School in Scienze penitenziarie e criminologiche della Lumsa

La Spring School LUMSA nasce in ossequio alla convenzione stipulata il 18 ottobre 2021 tra il nostro Ateneo ed il Comune di Ventotene, nel quadro di una più ampia partnership su impulso del Commissario Straordinario del Governo, On. Silvia Costa, per il recupero e la valorizzazione dell’ex Carcere borbonico dell’Isola di S.Stefano-Ventotene, volta a promuovere una “Scuola di Alti Pensieri” come nelle parole di Eugenio Perucatti, già Direttore “illuminato” del richiamato Carcere, ispirata ai valori delle Costituzioni italiana ed europea e che rimandano a temi quali la dignità della persona, i diritti umani nonché all’evoluzione di una prospettiva psicologica nell’esecuzione penale e in ambito penitenziario.

E' in questa cornice che si colloca la Spring School in Scienze penitenziarie e criminologiche che trova sintesi nel "Il diritto alla speranza" quale tema portante che anima il pensiero lumsiano nelle sue diverse declinazioni: da quelle che rimandano agli studi del Prof. Vincenzo Caretti, Ordinario di Psicologia Dinamica e tra i massimi esperti a livello internazionale nello studio della personalità degli offender, alla speranza di una gestione manageriale del carcere, nella voce del Prof Filippo Giordano, Ordinario di Economia aziendale, che metta al centro la persona in una azione di sistema.

E’ con questo spirito scientifico e culturale che gli studenti della LUMSA nella Spring School sull’isola penitenziaria e di confino, si confronteranno su tempi di evidente rilevanza ed attualità, il una esperienza che – superando la dimensione meramente accademica ma mantenendo la valenza formativa – si cala nella realtà culturale dell’arcipelago in una ottica integrata di sistema, attraverso visite didattiche, laboratori, cineforum, workshop ed incontri con artisti, accademici, personalità del settore e rappresentanti delle istituzioni.

La formula proposta, pertanto, non si limita a contenuti, quindi al ‘sapere’ ma si estende a una modifica dei comportamenti e degli atteggiamenti, quindi al ‘saper fare’ e al ’saper essere’

Lo slancio evolutivo di questa esperienza, rimanda ad una chiara prospettiva etica che si declina su due versanti complementari ed inscindibili: l’etica delle competenze e l’etica delle responsabilità e trova conferma nelle parole del Rettore Prof Francesco Bonini che, in occasione della tavola rotonda del 21 marzo 2022 nella prestigiosa sala Giubileo della LUMSA di Roma, sottolinea così l'apertura dell'Ateneo verso l'isola penitenziaria di Ventotene/S.Stefano.

“Questo progetto può rappresentare un luogo in cui diverse energie convergono. Un luogo in qualche modo anche testimoniale. Una testimonianza non fine a se stessa, ma che aggiorna continuamente questo tema fondamentale della speranza e della pena”.