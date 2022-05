Salva Potenza, il sì di Trerotola che frena le polemiche: «Non si deve guardare al colore politico»

«Sulla recente polemica circa l’emendamento “Salva Potenza” deliberato, con il mio voto favorevole dal Consiglio Regionale, mi preme precisare che soltanto nel 2015 la Regione Basilicata, a maggioranza centrosinistra, erogò al Comune di Potenza l’importo di € 31.090.475,00 per ripianare il dissesto finanziario e che in precedenza altri contributi straordinari a favore del capoluogo di regione erano stati stanziati dal massimo ente territoriale, tra cui uno di circa 10 milioni all’epoca il cui Sindaco di Potenza era Santarsiero e Presidente di Regione De Filippo. Successivamente al provvedimento a favore di Potenza, durante la legislatura guidata da Marcello Pittella, furono erogati contributi anche in favore di altri comuni lucani in stato di dissesto o di pre dissesto finanziario. Fu, in quella occasione, adempiuto un dovere che era- come lo è oggi- quello di aiutare i comuni ad uscire da una situazione finanziaria che avrebbe compromesso cittadini, famiglie e il piccolo commercio urbano, che avrebbe visto crescere in modo esponenziale le imposte comunali. Non si può e non si deve guardare al colore politico delle giunte comunali da salvare perché, sempre ed in ogni caso, gli aiuti vanno ai cittadini», così in una nota il consigliere regionale e già candidato presidente della Regione Basilicata per il centrosinistra Carlo Trerotola.