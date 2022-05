28 e 29 maggio: a Picerno una due giorni dedicata alla transumanza

Una due giorni dedicata alla transumanza, è in programma domani e domenica a Picerno, per iniziativa della Coldiretti Basilicata, della fondazione Campagna Amica, della locale amministrazione comunale e dell’Associazione regionale allevatori di Basilicata. In particolare domani pomeriggio, con inizio alle ore 17, presso la sala consiliare, è previsto un incontro dal titolo “L’allevamento podolico estensivo: proposte per lo sviluppo sostenibile” alla presenza, oltre al presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, del sindaco, Giovanni Lettieri, del dirigente del Dipartimento regionale prevenzione e benessere animale, Vito Bochicchio, e del presidente dell’Ara Basilicata, Palmino Ferramosca. Domenica, invece, alle ore 10 l’arrivo degli animali presso l’area mercato di Picerno e, dopo un’ora, la partenza verso i pascoli del vicino monte Li Foj. L’arrivo in montagna della mandria è previsto per le 13 e 30 quando per l’occasione verranno aperti gli stand gastronomici, oltre al laboratorio didattico “Dalla mungitura alla realizzazione del caciocavallo podolico e della mozzarella” in collaborazione con l’azienda agricola zootecnica di Matteo Marchetto e l’Ara Basilicata. “E’ l’occasione per mostrare a grandi e piccoli una pratica, da qualche anno ormai proclamata patrimonio culturale immateriale dell’umanità – spiega il direttore provinciale della Coldiretti, Franco Carbone – dall’importante valore sociale, economico, storico e ambientale che coinvolge in Italia ancora 60mila allevamenti nonostante il fatto che nell’ultimo decennio il “gregge Italia” sia passato da 7,2 milioni di pecore a 6,2 milioni perdendo un milione di animali. Sarà anche l’occasione per trascorrere qualche ora all’aria aperta e gustare il meglio delle produzioni fatte con latte di qualità dei nostri allevamenti”