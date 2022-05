Casa della Comunità a Montalbano, il sindaco Marrese: "Riportiamo i servizi nella nostra città"

Montalbano Jonico torna ad essere un importante hub sanitario grazie al lavoro intenso e proficuo svolto dall’Amministrazione comunale che,in sinergia con Regione Basilicata e Azienda Sanitaria di Matera, ha conseguito un risultato prioritario e strategico, che riporta Montalbano Jonico al centro del progetto sanità. “La Casa di Comunità – ha rimarcato il primo cittadino -è una delle strutture più importanti candidate al PNRR, nella quale sono non solo previstiluoghi fisici aperti sette giorni su sette e h24, ma anche prestazioni che consentiranno al cittadino di trovare risposte adeguate alle diverse esigenze sanitarie o sociosanitarie, grazie al servizio garantito da medici, infermieri e assistenti sociali”.

Nel dettaglio, il cittadino troverà nella Casa di Comunità una presenza medica h/24 e 7 giorni su 7, anche attraverso l’integrazione della continuità assistenziale;

presenza infermieristica h/12 7 giorni su 7; l’infermiere di famiglia e di comunità; il sistema integrato di prenotazione collegato al Cup;

l’assistenza domiciliare di base; il punto prelievi; equipe multi-professionali;

il punto unico di accesso sanitario e sociale; programmi di screening;

servizi diagnostici finalizzati al monitoraggio della cronicità;

servizi ambulatoriali di cardiologia, pneumologia, diabetologia;

gestione integrata delle patologie croniche ed altro.

“Si tratta di un vero e proprio hub sanitario di zona, un centro di riferimento nel quale i cittadini troveranno assistenza ad elevata complessità, che è l’ennesimo risultato in favore della nostra comunità, ottenuto nonostante qualcuno, in modo grottesco, abbia cercato di lavorare per ostacolare l’approdo a Montalbano Jonico della Casa di Comunità. Mentre altre amministrazioni hanno perso i servizi sanitari prima ubicati nella nostra città, noi, come conferma la Casa della Comunità, li riportiamo”.