Autismo, la Basilicata quintuplica le risorse per il 2022. Coviello (FdI) scioglie il nodo al fazzoletto

"Approvata la manovra finanziaria 2022-2024 della Regione Basilicata a margine di una due giorni di consiglio regionale che ci ha portato alla stesura di un documento che abbraccia tutti i settori nodali dell’economia lucana”. Così il capogruppo di FdI Tommaso Coviello che aggiunge: "Già in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, avevo rinnovato il mio impegno a vantaggio delle famiglie che convivono con le difficoltà di questa fragilità: aumentare la dotazione economica della Legge Regionale n. 40 del 2021 recante 'Norme in materia di tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico'. Con questa manovra finanziaria le risorse a disposizione della legge n. 40 saranno quintuplicate per l’anno 2022 ovvero pari ad euro 500.000,00 e per gli anni 2023 e 2024 triplicate (per il momento) ovvero pari ad euro 300.000,00. Si tratta di un emendamento da me fortemente voluto in un'ottica multidimensionale a vantaggio degli interventi di integrazione sociale e lavorativa e per le attività diagnostiche e terapeutiche del Centro di riferimento regionale. Le famiglie lucane, potranno contare, in primis su una legge che ha messo a sistema la disciplina e in secondo luogo su una maggiore dotazione economica che potrà garantire la certezza di avviare concretamente quanto previsto all’interno dell’impianto normativo". "Altro emendamento di particolare rilevanza – prosegue Coviello- riguarda uno stanziamento di 60mila euro per il 2022 per i Centri di educazione e sicurezza alimentare al fine di dare piena copertura alla Legge Regionale n. 27 del 2008. Infine per promuovere lo sport, sia per quanto concerne l'impatto sociale, sia per il benessere psicofisico dell'attività sportiva, per il 2022 è stato previsto uno stanziamento di 300mila euro a favore delle società sportive lucane". "Con l'approvazione del Bilancio - rimarca il Capogruppo - fortemente sollecitata da Fratelli d'Italia nel corso delle passate settimane, la Regione Basilicata potrà dare un nuovo slancio all'attività politica e programmatica e potrà gestire in maniera più incisiva le contingenti situazioni emergenziali, a partire dal caro energia. Per il triennio 2022/2024 sono stati, altresì, individuati 10 obiettivi strategici legati dal medesimo filo conduttore: potenziare i servizi fruibili e creare occupazione ed opportunità di fare impresa in terra lucana". "Dalla mobilità alla sanità, passando per la Zes interregionale jonica, per la cultura ed il turismo, per il potenziamento delle risorse del sottosuolo, dell'automotive, della florida agricoltura, delle eccellenze enogastronomiche - conclude Coviello – ritengo che ci siano tutti gli elementi per una grande Basilicata”.