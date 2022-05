Scanzano Jonico 'Promosso', Cariello (Lega) rilancia lo sport per il benessere della comunità

“Complimenti alla squadra di calcio della mia comunità, capace di far gioire tutta Scanzano Jonico per un risultato meritatissimo ottenuto sul campo, la conquista della Promozione, ottenuta domenica nella gara dei play off di Potenza”. Così in una nota il capogruppo Lega in Regione Basilicata, Pasquale Cariello che aggiunge: “Da scanzanese non posso che sottolineare il grande risultato ottenuto dal club che in pochi anni, da un’idea nata al bar di un gruppo di amici, è riuscito a creare un movimento calcistico che, non solo raggiunge traguardi importanti nelle classifiche, ma che rappresenta un fondamentale punto di riferimento per la società. Faccio il migliore in bocca al lupo al mister Rocco Valluzzi e tutti i giocatori, che nella prossima stagione saranno ancora più protagonisti nel campionato regionale cadetto". "Un ringraziamento speciale - conclude - vorrei farlo al presidente Salvatore Greco che attraverso l’Associazione Sportiva Dilettantistica è riuscito a far avvicinare all’attività agonistica tanti ragazzi, nell’ottica di una sana crescita nell’aggregazione, nell’amicizia e nel divertimento. Oggi, la comunità di Scanzano Jonico ha un estremo bisogno di questi modelli positivi che cancellino in fretta gli atti criminosi commessi nell’ultimo periodo. Forza Scanzano, viva lo sport”.