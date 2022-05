Ancora incidenti: sulla Ofantina nei pressi di Melfi impatto mortale tra auto e moto

Intorno alle 21,10 di ieri sera i Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Melfi, sono intervenuti sulla Ofantina al km 39+600 nel comune di Melfi per un incidente stradale. Giunti sul posto hanno trovato una autovettura Alfa Romeo Giulietta ed una moto Suzuki 650 coinvolti in uno scontro frontale. I cinque occupanti della Giulietta sono risultati tutti illesi mentre l’uomo alla guida della moto dopo il tentativo di rianimazione da parte del 118 è deceduto a causa delle numerose ferite e la moglie, anche lei sulla moto, è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza in codice rosso. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza i veicoli coinvolti nell’incidente per evitare l’insorgere di incendi. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada e cinque unità. Sul posto Carabinieri e 118.