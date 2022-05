77° Congresso Sip, Coviello (FdI): «Basilicata presente, grande prestigio dell'ospedale San Carlo»

«Termina oggi 21 maggio il 77° Congresso della Società italiana di pediatria nella cornice di Sorrento, alla presenza delle piu importanti personalità nazionali e internazionali della medicina pediatrica. In tale ambito la Basilicata, con non poca soddisfazione, può fregiarsi di un'eccellenza in seno all'ospedale San Carlo di Potenza: il centro di riferimento per i pazienti con fibrosi cistica in età pediatrica», così il capogruppo di FdI, Tommaso Coviello. «Nella giornata di giovedì, una parte importante dei lavori del convegno, è stata dedicata a questo delicato argomento e la Basilicata - prosegue Coviello - è stata egregiamente rappresentata dai relatori lucani che nel nosocomio potentino contribuiscono alla ricerca su questa patologia e con dedizione e umanità quotidianamente si prendono cura di piccoli pazienti. La diffusione dello screening neonatale, ha permesso di abbassare notevolmente l'età media alla diagnosi di Fibrosi Cistica con risvolti prognostici positivi per quella che ad oggi è la più frequente malattia genetica letale per la popolazione caucasica. In questo senso, come delegato del presidente Bardi alla facoltà di medicina della Basilicata, non posso che complimentarmi con il lavoro dei medici pediatri che lavorano e che collaborano con l’ospedale San Carlo e sottolineare che questa eccellenza non potrà che essere alimentata dalla formazione nella nostra regione di nuovi medici che potranno specializzarsi nel proprio ospedale di riferimento contribuendo ad aumentare la qualità dell’offerta sanitaria lucana. L'ospedale San Carlo - rimarca l'esponente di FdI - ha tutte le carte in regola per essere sempre più centrale nello scenario sanitario e rappresentare un punto di riferimento per l'intero Mezzogiorno. Nella giornata di ieri, inoltre, si è insediato nella sede dell’Università degli Studi della Basilicata il Comitato d’Indirizzo per la consultazione delle parti interessate al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Si tratta di uno step molto delicato per gestire al meglio e con tutti gli stakeholder il nuovo percorso accademico. Auguri di buon lavoro a tutti i componenti del Comitato d’Indirizzo: il dg dell’ospedale San Carlo, Giuseppe Spera, i dg di Asm e Asp, Sabrina Pulvirenti e Giampaolo Stopazzolo, il dg dell’Irccs-Crob e il direttore scientifico, Gerardo Di Martino e Alessandro Sgambato, i presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Matera e Potenza, Francesco Dimona e Rocco Paternò e al direttore generale del Dipartimento Salute e delle Politiche della Persona della Regione Basilicata, Domenico Tripaldi. Sapranno fornire - conclude Coviello - sulla scorta della loro comprovata esperienza un apporto di grande valore. Le Istituzioni regionali saranno sempre dalla parte di chi alimenta sapere e formazione e contribuisce ad accrescere il prestigio del territorio».