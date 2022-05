Pessolano (Basilicata in Azione) rilancia il tema dell’aeroporto di Pisticci

Donato Pessolano, segretario Regionale di Basilicata in Azione, commenta l’inaugurazione della nuova area imbarco rapportandola alla situazione lucana: «Lo sviluppo di una Regione parte anche dalle sue infrastrutture, le menti lucane devono studiare, progettare e avere l’opportunità di gestirle bene. L’aeroporto di Pisticci, dovrebbe avere una chiara visione affinché possa diventare un esempio virtuoso da replicare. Spesso faccio riferimento alla produzione di fragole che per essere esportate nel mondo hanno bisogno di costi alti e lunghe tratte, mentre con un aereo praticamente a pochi chilometri dai campi avrebbero possibilità di sbocco, oppure i turisti che per raggiungere la nostra terra devono fare giri lunghissimi. Penso anche ai lucani che per spostarsi anche solo verso Milano hanno bisogno di stare ore in auto per andare a prendere uno stesso aereo. Credo – prosegue – che l’aeroporto potrebbe essere un punto di partenza, per il turismo, per il trasporto delle merci che vengono prodotte nel metapontino e nell’entroterra e per delle tratte precise e chiare. I soldi spesi per l’aeroporto di Pontecagnano non ci ha portato nessuna utilità e beneficio. Anzi. L’Italia – conclude – è ancora divisa in due, l’eccesso e lo sfarzo che porta lustro all’Italia e dall’altro il silenzio di istituzioni e di infrastrutture degne e dignitose. Sono ben felice, sia chiaro, che Fiumicino diventi ancora più importante e fruibile, ma anche la Basilicata ha bisogno di almeno il cinque per centro dell’attenzione riservata al Leonardo Da Vinci».