A Pignola “FlorisArt” di Sarah Di Iorio: "Palazzo Gaeta" si tinge di acrilici floreali

L'iniziativa si svolge in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Patrona, Maria Santissima degli Angeli ed è patrocinata dall’Amministrazione comunale di Pignola (Pz). «Nelle opere arte e natura si intrecciano in modo indissolubile. In esposizione i dipinti di ultima produzione, prevalentemente acrilici su tela in cui il tema primario è quello floreale - spiega il Critico d’arte Grazia Pastore, che illustrerà le opere al vernissage - Accanto alle figurazioni, anche realizzazioni astratte a tecnica materica ed applicazioni su tela che rappresentano un’ulteriore tappa del suo percorso artistico. L’intera produzione si segnala per l’accurato utilizzo dei materiali, l’applicazione di tinte metalliche e della foglia oro, ed in particolare per la ricercata orma decorativa, elemento stilistico distintivo della poetica della Di Iorio»