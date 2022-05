Gianni Pittella, l'esperienza a Bruxelles per il ministro della Difesa Guerini: sarà suo consigliere

«Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha inteso nominarmi suo Consigliere per le Politiche europee. Si tratta di un incarico a titolo gratuito, che è un grande onore per me e di questo onore ringrazio molto il Ministro. Soprattutto confido che i miei quasi vent'anni di impegno e di relazioni a Bruxelles ai massimi livelli possano dare un umile contributo alla causa della sicurezza internazionale del nostro Paese. Mai come in questi momenti difficili, l'unità europea è fondamentale. Nella costruzione di una dimensione militare comunitaria e, a un tempo, rafforzando il pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica», così il sindaco di Lauria e senatore Dem, Gianni Pittella.