Finanziata la quarta tratta della Sa-Pz-Ba, Pepe: «Finalmente risorse certe in tempi certi»

«Ieri il Gruppo FS, rinnovato nella governance e nelle strategie, ha presentato il piano industriale 2022/2031, indicando le risorse da investire nei dieci anni, ammontanti a 190 miliardi di euro, e i quattro poli di business: ‘Infrastrutture’, ‘Passeggeri’, ‘Logistica’ e ‘Urbano’. Per la Basilicata 4,92 miliardi di euro, di cui 2,1 miliardi di euro sono destinati alla rete ferroviaria, 1,95 miliardi di euro alle strade e 93 milioni di euro destinati all’acquisto di 6 treni di nuova generazione».

Così, in una nota, il senatore e capo del Dipartimento per il Mezzogiorno della Lega, Pasquale Pepe. «Tra le opere stradali – spiega Pepe – c’è il finanziamento per la SA/PZ/BA (4a tratta da zona industriale Vaglio a svincolo SP Oppido Lucano – Valico di Pazzano). Con il lavoro svolto in questi anni, di concerto con la Regione, ora è chiaro a tutti che si tratta di un’arteria viaria strategica e prioritaria per l’intera Basilicata. Dopo l’approvazione dello studio di fattibilità per 350 milioni di euro, ecco che si arriva alla svolta: finalmente risorse certe in tempi certi. Una bella giornata, che ci proietta verso il futuro, ma che non deve farci mollare fino a quando l’opera non sarà realizzata».